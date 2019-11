Wissam Ben Yedder, un "passionné" qui n'a "pas de limites" et qui rêve de disputer l'Euro 2020 avec l'équipe de France

Et cela ne lui est pas resté longtemps sur la conscience. Quelques jours plus tard, il signe son retour en club d'un doublé contre Rennes (3-2) avant d'inscrire dans la foulée le but libérateur à Nantes (1-0).

"Je n'ai pas de limite, j'essaie toujours de faire plus et de continuer à marquer", s'expliquait-il alors.

"Pas de limite": le slogan revient souvent sur la table avec le natif de Sarcelles (Val-d'Oise), trop loin dans la hiérarchie en 2018 pour participer au Mondial, et encore pas assez expérimenté deux ans plus tôt pour disputer l'Euro en France.

"Un passionné rêve de réaliser ses rêves. Je suis un passionné. Ça veut dire que plus j'avance, plus je me découvre des ambitions. Donc je n'ai pas de limites", glissait-il en octobre dans un entretien à l'Equipe. "J'ai toujours eu confiance en moi, et je sais qu'un jour ou l'autre je peux aussi avoir ma place en tant que N.1", poursuivait-il auprès de RMC.

Il lui reste sept mois pour y parvenir d'ici l'Euro.