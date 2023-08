Wissam Ben Yedder mis en examen: le parquet avait requis le placement en détention

Depuis qu'une enquête a été ouverte, peu avant la mi juillet, pour des faits de viol et d'agression sexuelle, le parquet de Nice traite l'affaire qui touche à l'attaquant l'international français, Wissam Ben Yedder, avec la plus grande attention.

Rappelons que, selon nos informations, confirmées par Jean-Philippe Navarre adjoint au procureur de la République de Nice, Wissam Ben Yedder a été mis en examen ce jeudi des chefs de "viol, tentative de viol et agression sexuelle" sur deux jeunes femmes de 19 et 20 ans.

Les faits remontent au 10 juillet

Les faits, contestés par l'attaquant de Monaco et son frère, lui aussi mis en examen, se seraient déroulés le 10 juillet à Beausoleil, lors d'une soirée privée. Selon les plaignantes, les deux hommes leur auraient imposé des actes sexuels.

D'après nos informations, le parquet avait requis le placement en détention de l'attaquant international et de son frère et ce, dans le but d'éviter des pressions sur les victimes.

Le juge des libertés et de la détention a finalement opté pour un contrôle judiciaire avec un fort cautionnement de 900 000 euros. Une case prison qui aurait été désastreuse pour l'attaquant français. Mis en examen, Wissam Ben Yedder et son frère bénéficient de la présomption d'innocence.