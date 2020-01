Votez pour votre match de l'OGC Nice de la décennie

Sans aucun doute, le sommet d’une saison magnifique, la première sous les ordres de Lucien Favre, où le Gym s’est longtemps mêlé à la lutte pour le titre.

En cette fin d’exercice, les Aiglons n’ont pas réussi à suivre le rythme effréné de Monaco et du PSG mais restent solidement attachés à la 3e place qualificative pour la Ligue des Champions. Pour le compte de la 35e journée, il reçoit Paris, 2e et six points devant, dans un match de gala.

Sous l’impulsion des techniques et infatigables Seri et Belhanda au milieu, de ses virevoltants latéraux Ricardo Pereira et Dalbert, et d’un Balotelli qui adore ces rendez-vous, Nice va faire le spectacle et écœurer la bande à Thiago Silva, Verratti, Motta, Cavani ou Di Maria.

Une frappe du gauche de 20 mètres de Super Mario en première période (26’) donne au Gym un avantage qui sera doublé dès le retour des vestiaires sur un somptueux enroulé du gauche de Ricardo en pleine lucarne (48’).

L’Allianz Riviera jubile et la réduction du score de Marquinhos (64’) n’empêche pas les Rouge et Noir d’enflammer encore le stade grâce à Donis dans les arrêts de jeu. Invaincu à domicile, le Gym n’a jamais été aussi fort. Quant au PSG, il abandonne tout espoir de garder son titre ce soir-là à l’Allianz Riviera.

2 août 2017, Ajax - Nice: 2-2