Votez pour le match de la décennie de l'AS Monaco

28 août 2016, 3e journée de Ligue 1. Zlatan Ibrahimovic et Laurent Blanc ne sont plus là, Monaco a débuté la saison plus tôt que tout le monde avec déjà quatre matches européens dans les jambes (Fenerbahçe et Villarreal) mais ce sont bien les Parisiens d’Unai Emery qui vont prendre le bouillon au Louis-II.

Fabinho et Bakayoko sortent une masterclass, Moutinho trouve les filets et le PSG ne reverra jamais le train monégasque. Sur le moment, on se dit qu’il est trop tôt pour annoncer quoi que ce soit. En réalité, ce match est un tournant. Ce Monaco peut être champion de France et battre, sur la longueur, un PSG qui se cherche.

Dix mois plus tard, à la sortie d’une saison homérique, Monaco ira décrocher un superbe titre de champion. Mérité. Ultra mérité.