Volland lancé, Ben Yedder tranchant... Les notes des joueurs de l'AS Monaco contre Bordeaux

LECOMTE (6): concentré malgré peu de ballons dans ses gants : des sorties au poing (10’, 42’), une autre dans les pieds d’Oudin (20’) et rideau. Tout heureux de voir un missile de Ben Arfa filer en corner (82’).

AGUILAR (6): il a cavalé dans son couloir sans arrêt, une fois de plus. Une activité qui lui a permis d’être passeur décisif sur le but de Gelson. Averti par M. Buquet, Niko Kovac l’a remplacé par Sidibé à la pause (46’, 5). L’international français a commis des fautes (52’, 54’) mais pas d’erreur majeure.

DISASI (6): précis dans son jeu long, il a aussi dégagé beaucoup d’autorité dans ses interventions défensives (33’). Il a pointé plusieurs fois le bout du nez sur corners. Un match plein.

BADIASHILE (6): il a été présent dans les airs, s’est essayé sur coup-franc (45’+1) et a bien contenu Ben Arfa. Touché au tibia, il a été remplacé par Maripan (72’) par précaution.

CAIO HENRIQUE (6): il a démarré prudemment sa première titularisation en Ligue 1. Encouragé par ses partenaires, le Brésilien s’est lâché et a signé de bonnes montées. Aurait dû être crédité d’une passe décisive sur l’action du penalty. Il a été appliqué défensivement en seconde période, une fois le match plié.

DIOP (6): avec son centre de gravité bas, ce garçon est un poison. Il a obtenu des coup-francs intéressants. Juste lorsqu’il combine avec ses partenaires, il doit désormais prendre confiance. Son intelligence et sa qualité de frappe doivent lui permettre d’être plus décisif. Remplacé par Fabregas (83’).

FOFANA (6): préposé aux corners, il les a bien frappés pour Disasi ou Badiashile, souvent à la réception. Une grosse frappe contrée (85’) et de l’activité dans l’entrejeu. Encore une belle copie.

TCHOUAMÉNI (6): effacé à Lyon, il a été plus en vue hier. Il a bien orienté le jeu et été constamment disponible pour demander le ballon. Un apport dans le jeu qui ne lui a pas fait oublier de défendre : un bon contre devant Ben Arfa (13’), un retour énergique face à Hwang (20’) et pressant sur Otavio (76’).

GELSON (7): ses contrôles l’empêchent parfois d’enchaîner plus vite, mais il a marqué le deuxième but et offert le quatrième à Volland. Son activité près de Ben-Yedder et Volland a permis à Monaco de développer du jeu. Son meilleur match de la saison. Remplacé par Jovetic (83’).

BEN YEDDER (7): il a encore multiplié les appels tranchants. Buteur sur penalty, il récupère le ballon sur le deuxième but et se veut passeur décisif sur le troisième. Impliqué aussi sur le quatrième. Brassard au bras, il est à sa place.

VOLLAND (8): l’Allemand devait relancer la machine après des sorties inquiétantes. Il a inscrit ses deux premiers buts en L1 et montré qu’il montait en puissance physiquement, notamment dans les duels. Ce match va lui faire un bien fou. Remplacé par Pellegri (68’).