Volland et Ben Yedder titulaires, Jovetic sur le banc... découvrez le onze de l'AS Monaco à Bordeaux

Pour cette rencontre, Niko Kovac a choisi de relancer Wissam Ben Yedder dans son onze de départ. L'international français n'y avait plus figuré en L1 depuis la réception de Lille au Louis-II (le 14 mars). Il avait démarré sur le banc les trois dernières rencontres de championnat.

Victime d'une bronchite la semaine passée et absent face à Dijon, Kevin Volland retrouve une place de titulaire.

Pour rappel, Cesc Fabregas (cuisse) est absent. Krépin Diatta, Eliot Matazo, Enzo Millot et Chrislain Matsima seraient, eux, les quatre joueurs touchés par la Covid. Le club a révélé cette information samedi soir. Pietro Pellegri et Youssef Aït-Bennasser manquent aussi à l'appel et il s'agirait donc d'un choix du coach.

Dans le groupe, Willem Geubbels n'a pas été aligné sur la feuille de match.

Le onze monégasque

Lecomte - Sidibé, Maripan, Badiashile, Henrique - Golovin, Fofana, Tchouaméni, Gelson - Volland, Ben Yedder (cap.).

Remplaçants : Mannone, Majecki (g) - Ballo-Touré, Disasi - Luis, Aguilar - Jovetic, Diop.