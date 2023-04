Volland buteur, Fofana et Ben Yedder décisifs... Découvrez les notes des Monégasques après la victoire contre Lorient (3-1)

NÜBEL (4) : pas inquiété en première mi-temps, il se fait peur en relâchant le centre de Dieng, sans conséquence. Il part du bon côté mais est battu sur penalty par Koné.

VANDERSON (6) : hormis un centre dangereux sorti de justesse par Meïté en première mi-temps et une frappe au-dessus, il a arpenté son côté droit avec mesure. Défensivement, il a livré un match sérieux, comblant quelques sautes de concentration par beaucoup de combativité.

DISASI (6) : Lorient n’avait pas les armes pour bousculer l’ASM et encore moins son vice-capitaine, qui a mis le pied quand il le fallait et s’est permis quelques percées jusqu’à la surface bretonne. Un dépassement de fonction bienvenu.

MARIPAN (6) : là pour contrer la première frappe lorientaise dès la 2e minute, il n’a jamais desserré la vis ensuite avant cette 84e minute où il attrape le pied de Doucouré dans la surface (ou pas ?). Un petit accroc sans conséquence dans un match solide.

HENRIQUE (6) : comme d’habitude, il a apporté le danger sur coup de pied arrêté, mais Mannone a capté la tête de Maripan. En jambes, il ne s’est jamais laissé déborder, ou presque, par son vis-à-vis. Une partition maîtrisée.

DIATTA (6) : devant Le Goff, il prolonge le bon centre de Golovin, légèrement dévié par Talbi, de la poitrine. Il manque ensuite de réussite en butant à bout portant sur Mannone. Sérieux dans son travail défensif, il a été moins en vue en seconde période. Remplacé par AKLIOUCHE (88’).

FOFANA (7) : une chevauchée toute en puissance, puis une talonnade bien sentie avaient donné le ton. L’international français, dont la récupération haute est à l’origine du second but monégasque, a fait la loi dans l’entrejeu. Face à lui, l’ancien Niçois Makengo a fait pâle figure.

CAMARA (6) : après dix premières minutes poussives, il a retrouvé de l’allant et abattu un énorme travail pour étouffer les milieux lorientais et les pousser à la faute. Le revoir à ce niveau, après des derniers matchs plus neutres, est de bon augure avant le choc de samedi à Lens. Remplacé par MATAZO (76').

GOLOVIN (7) : de l’extérieur, il délivre une merveille de centre pour l’ouverture du score. Que dire aussi de l’intelligence de son déplacement pour inscrire le but du break. Le Russe a retrouvé sa magie. Remplacé par JAKOBS (76’).

BEN YEDDER (7) : il a été un relais précieux dans le jeu offensif de son équipe avec deux passes décisives dans un tempo parfait pour Golovin puis Volland. Son immense activité, et sa justesse, auraient mérité d’être récompensées par un but, mais Mannone s’est interposé du pied. Remplacé par BOADU (88’).

VOLLAND (7) : peu en réussite en première mi-temps malgré de vraies intentions, l’Allemand voit d’abord Talbi repousser sur sa ligne sa frappe. Après des mois de doutes et de pépins physiques, il permet à l’ASM de s’envoler grâce à un tir puissant qui laisse Mannone sans réaction. Sa première réalisation depuis le 13 novembre ! Il a cédé sa place à BEN SEGHIR (76’).