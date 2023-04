Voici tout ce qu’il faut savoir avant la demi-finale de la Coupe Gambardella de l’AS Monaco, ce lundi à Pau

Les U18 de l’ASM n’ont plus qu’une marche à gravir pour offrir à leur club la cinquième finale de Coupe Gambardella de son histoire, la première depuis 2016 et le titre conquis par la génération Mbappé. Sur la route du Stade de France, théâtre de la finale le 29 avril, la dernière étape se nomme Pau, l’invité surprise de cette édition 2023.

Les Béarnais, qui évolueront cet après-midi (15h) au Nouste Camp, l’antre de l’équipe fanion pensionnaire de L2, n’avaient jamais atteint ce stade de la compétition. Dernière équipe de niveau Régional en lice, l’escouade de Mathieu Perez s’est drapée de confiance. Elle vient de récupérer la tête de son groupe de R1, bien partie pour évoluer en National la saison prochaine. Frédéric Barilaro sait que le combat sera féroce.

Barilaro: "Être favori ne veut rien dire"

"Ils ont éliminé Lyon (le tenant du titre, NDLR) au tour précédent, rappelle le coach monégasque. C’est une équipe solide et disciplinée collectivement. Ils joueront devant un nombreux public (près de 4500 personnes sont attendues). Ils sont à 90 minutes du Stade de France et, pour eux, c’est peut-être le match de leur vie." Les jeunes Asémistes peuvent sauver leur saison en allant au bout. Ils sont en souffrance en championnat, seulement 10es (sur 14) de leur poule de National, à 13 points du leader montpelliérain. "Etre favori ne veut rien dire, pose Barilaro. Depuis le début de la compétition, il y a beaucoup de surprises. Il faut de l’humilité."

L’attaquant Lucas Michal, suspendu, sera l’unique absent dans les rangs monégasques par rapport au groupe qui a éliminé Nantes en quarts (1-0), un mélange de U17 et de U18 première année. Leader dans l’axe de la défense, Ritchy Valme devra guider sa troupe, épaulé par les milieux Mayssam Benama et Saïmon Bouabré. Le premier dicte le jeu, le second est un créateur inspiré entre les lignes.

Gardiens: Schulz, Minguzzi. Défenseurs: Valme, Coudour, Sinaté, Eser, Sitou, Sow. Milieux: Benama, Touré, Bouabré, Bamba, Cabral. Attaquants: Bertolucci, Tincres, Dendani.