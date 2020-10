Voici pourquoi le match AS Monaco-Montpellier de ce dimanche a failli être reporté

En début de journée, le club avait annoncé que huit joueurs de son effectif et quatre membres du staff avaient été testés positifs au coronavirus.

Tous avaient été placés à l’isolement. Parmi eux, on comptait six titulaires indiscutables, à savoir Omlin, le gardien, Hilton, Congré, Pedro Mendes (qui composent la défense centrale), Savanier et Delort, "positif" une deuxième fois depuis le début de saison. L’entraîneur Michel Der Zakarian faisait également partie des victimes du virus.

Mais ce vendredi soir, le club pailladin a fait machine arrière et communiqué qu’uniquement deux joueurs étaient en réalité positifs au coronavirus. Les noms de ces derniers n’ont pas filtré.

Il n’y a donc plus aucune raison que le match de demain entre Monaco et Montpellier (dimanche 15 heures au Louis-II) ne soit reporté.

Pour rappel, le nouveau protocole de la Ligue stipule qu’il faut au minimum 20 joueurs disponibles, dont un gardien, sur les trente inscrits en début de saison.