Voici les grands favoris pour le Ballon d'Or 2022

Karim Benzema: c'est son année

Champion d'Espagne en titre, vainqueur de la dernière Ligue des champions, meilleur buteur des deux compétitions, entre autres... L'attaquant français du Real Madrid Karim Benzema est l'immense favori pour le Ballon d'or 2022, après avoir terminé 4e au classement de la précédente édition, remportée par Lionel Messi.

A 34 ans, "KB9" sort de sa meilleure saison, parachevée mercredi par une victoire en Supercoupe d'Europe (2-0) contre Francfort. Le natif de Lyon y est bien sûr allé de son but pour sceller la victoire des siens.

Le Français aux 97 sélections avec les Bleus aura affolé les compteurs: 50 buts et 16 passes décisives en matches officiels, club et équipe nationale confondus, le total le plus élevé de sa carrière.

Kylian Mbappé: sur le toit de la Ligue 1, pas de l'Europe