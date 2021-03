Voici le onze de départ de l'AS Monaco à Strasbourg

L'AS Monaco, quatrième, va tenter ce mercredi soir contre Strasbourg à la Meinau d'enchaîner un 13e match sans défaite et de mettre un peu plus la pression sur Lille, Lyon et Paris.

Alors qu'on s'attendait au même onze de départ que lors des succès à Paris et contre Brest, Niko Kovac a décidé de relancer Djibril Sidibé au poste d'arrière-droit, malgré les belles performances d'Axel Disasi. Pour cette rencontre capitale dans la course au podium, voire au titre, le coach croate a également choisi de titulariser Golovin à la place de Sofiane Diop. L'AS Monaco reste sur une dynamique incroyable en 2021 avec 28 points pris sur 30 possibles. Le onze: Lecomte, Sidibé, Maripan, Badiashile, Caio Henrique - Aguilar, Tchouaméni, Fofana, Golovin - Volland, Ben Yedder (cap).