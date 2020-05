Voici cinq joueurs qui n'ont jamais signé l'OGC Nice et qui pourtant intéressaient fortement le club azuréen

Adolescent, Eric Cantona, qui évolue alors aux Caillols, tape dans l’œil de recruteurs de l’OGC Nice. Le minot marseillais vient à Nice pour discuter de son intégration au centre de formation.

La suite, il l’a racontée à L’Express il y a plusieurs années : "A 15 ans, Je vais à l’OGC Nice. Ils veulent me recruter. Et là, il y a un type qui me dit: “Le fanion de l’équipe, c’est 10 francs”. Demandez 10 balles à un minot! J’ai pris le premier train et je suis rentré à la maison."

“The King” intégrera finalement le centre de formation de l’AJ Auxerre.