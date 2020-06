VIDEOS. Danijel Subasic et l'AS Monaco, c'est bientôt fini... Revivez ses plus beaux arrêts

Arrivé dans l'anonymat en janvier 2012 alors que le club princier évoluait encore en Ligue 2, Danijel Subasic a disputé 292 matchs sous les couleurs monégasques.

Il quitte le Rocher avec à son palmarès des titres de champion de Ligue 2 et de Ligue 1 et un magnifique parcours en Ligue des Champions (élimination en demi-finale contre la Juventus après s'être défait de Manchester City et Dortmund).

Si la dernière saison a été plus compliquée (il n'est pas apparu une seule minute en championnat), le portier de 35 ans s'est imposé comme un pilier des récentes réussites de l'ASM.

"L'un des meilleurs gardiens de l'histoire du club", lui a rendu hommage l'AS Monaco sur Twitter.