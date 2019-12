VIDÉO. Ce qu’il faut retenir de la première conférence de presse de Robert Moreno, nouvel entraîneur de l'AS Monaco

Veste noire, chemise blanche, le nouveau coach espagnol de l’AS Monaco, successeur de Leonardo Jardim, a commencé son discours en français avant de répondre aux questions en espagnol: "Parler français est une question de respect par rapport à vous et aux joueurs. Je le ferai au plus vite. Je mettrais toutes mes forces dans ma mission. Je suis heureux et fier d’être l’entraîneur de l’AS Monaco."

Ce qu’il faut retenir de la première conférence de presse de Robert Moreno ? Morceaux choisis.

"je veux battre le PSG"