Vainqueur de Marseille 3-2, Monaco se relance et prend provisoirement la tête de la Ligue 1

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'AS Monaco a montré du caractère. Ce samedi soir, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, la formation princière a retrouvé le chemin de la victoire (3-2) face à l'Olympique de Marseille après avoir été menée au score à deux reprises. Dès les premières secondes du match, d'abord, par une frappe pourtant manquée d'Iliman N'diaye dans la surface (0-1, 1ere). Puis sur une belle reprise de volée de Samuel Gigot, laissé seul sur un centre venu de la droite (1-2, 18e).

Les offensifs se montrent

Par deux fois, les Monégasques sont donc revenus à hauteur de l'OM. Deux belles frappes de Maghnes Akliouche (1-1, 8e) et Folarin Balogun (2-2, 23e) ont permis d'éviter de laisser le doute s'installer. Trop permissifs défensivement, les joueurs d'Adi Hutter se sont en revanche montrés inspirés en attaque avec un trio Akliouche-Balogun-Ben Yedder très séduisant. Et c'est le jeune meneur de jeu, titularisé en raison des absences de Golovin et Minamino et excellent ce samedi soir, qui a mis les siens devant pour la première fois du match en entame de seconde période... après avoir également été passeur décisif sur le but de Balogun (3-2, 52e).

Brouillons et globalement inoffensifs, les phocéens n'ont pas réussi à emballer la seconde période et l'ASM a pu valider un succès important après deux matchs sans victoire. Les coéquipiers de Youssouf Fofana en profitent pour prendre provisoirement la tête de la Ligue 1, en attendant le duel entre Nice et Brest, ce dimanche après-midi à l'Allianz Riviera (15h).