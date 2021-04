Vainqueur à Bordeaux (0-3), Monaco revient à deux points de la tête de la Ligue 1 et de Lille

Les Monégasques sont revenus à deux points de Lille, le leader du championnat, ce dimanche en s'imposant à Bordeaux (0-3).

Ils ont ouvert le score grâce à Kevin Volland, d'une frappe en pleine lucarne (0-1, 29'). L'Allemand a signé son quinzième but de la saison en Ligue 1.

Sur le banc lors des trois derniers matchs de championnat, Wissam Ben Yedder a débuté la rencontre. Il a été passeur décisif pour Volland.

L'ASM a corsé l'addition en début de seconde période. Tchouaméni a mis sur orbite Gelson qui a remporté son face-à-face avec Costil (0-2, 47').

A la limite du hors-jeu, Jovetic, bien servi par Diop, a clôturé la marque de la tête (0-3, 90'). Bordeaux était alors réduit à dix après l'exclusion de Lacoux (78').

Moins dominant en seconde période, tentant de gérer son résultat, Monaco s'est fait quelques frayeurs (triple intervention de Lecomte, poteau de Basic), mais il a décroché un neuvième clean-sheet sur ses dix dernières sorties toutes compétitions confondues.

A cinq journées du terme du championnat, les hommes de Niko Kovac sont plus que jamais lancés dans la course au titre. Avec le nul de Lens contre Brest ce dimanche (1-1), ils ont même pratiquement validé leur place dans le Top 4 de la Ligue 1 et leur retour en Coupe d'Europe. Il faudrait désormais un miracle aux Lensois pour doubler l'ASM. Les Nordistes doivent remporter leurs cinq dernières rencontres et Monaco perdre les siennes. Le RCL doit également combler une différence de buts largement défavorable (+32 contre +7).