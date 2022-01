Vainqueur 3-1 à Quevilly, l'AS Monaco qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe de France

Bien que privés de nombreux éléments, l'ASM a maîtrisé son sujet et a pu compter sur l'efficacité de ses cadres, à l'image de Wissam Ben Yedder, qui a ouvert le score sur penalty (33e), et de Kevin Volland, auteur d'un beau doublé (37 et 60e).

Quevilly-Rouen, le club de L2, avait réduit le score juste avant la mi-temps sur une belle frappe de Kalidu Sidibé.

Stéphane Clement, le nouvel entraîneur belge de l'ASM, dont l'arrivée sera officialisée sous peu, était présent dans les tribunes de Robert-Diochon.

C'est l'entraîneur habituel de la réserve, Stéphane Nado, qui a dirigé l'ASM ce dimanche soir depuis le banc.