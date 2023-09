Vainqueur 2-0 de Strasbourg, l'OGC Nice se libère avant la trêve

La quatrième journée aura été la bonne, Nice remonte dans la première partie du tableau pour afficher un bilan plus flatteur pour une équipe invaincue.

Avec six points sur douze possibles, la moyenne est correcte avant d'entamer deux chocs plus difficiles face à Paris et Monaco, le leader.

Toujours aussi dominateurs (63% de possession, 14 tirs à 4), les Aiglons ont enfin matérialisé les statistiques par de l'efficacité offensive.

Le Strasbourg de Patrick Vieira a longtemps cru tenir le nul, tout ce qu'il pouvait espérer au vu de sa faiblesse offensive, avec un 5-4-1 compact qu'Atal a déverrouillé d'un magnifique enveloppé du pied gauche et au bout d'une belle transversale de Dante (45'+2).

En seconde période, c'est Moffi, bien lancé par Todibo cette fois, qui ouvrait son compteur buts de la saison en battant Sels de près (75'; 2-0).

La trêve internationale sera plus légère pour Francesco Farioli et ses hommes afin de préparer sereinement les prochaines échéances.

Enfin!