Une pensée de Thierry Henry pour l’ex-sélectionneur anglais Hoddle, victime d’un malaise cardiaque

Thierry Henry a évoqué le drame qui a touché le club de Leicester ces derniers jours, avant de rendre hommage à l’ex-sélectionneur anglais Hoddle, victime d’un malaise cardiaque le week-end passé.

"Glenn Hoddle, je l’admire beaucoup. Je me rappelle toujours de Manu Petit et Arsène Wenger me disant qu’il était le joueur le plus talentueux qu’ils aient vu. On me parle souvent de ses contrôles, de ses changements d’ailes, ses buts, son amour pour le jeu. Il a été un des premiers en Angleterre à faire jouer son équipe à trois derrière. On sait très bien ce qu’il représente pour Monaco et le foot. On est tous touchés par ce qui lui arrive."