Une charnière à l'agonie, les notes des joueurs de l'AS Monaco après la défaite 1-0 contre Reims

NÜBEL (4) : rarement décisif lors de ses dernières sorties, il a encore manqué une occasion de l'être. S'il a jailli par deux fois devant Balogun (40', 86'), il n'a pas eu la main ferme sur le but de l'Anglais (51') et son équipe s'est inclinée. Une vieille rengaine...

AGUILAR (4) : il a distillé trop peu de centres, y compris quand l'ASM cherchait à égaliser. Sur le plan défensif, il a galéré face à la doublette De Smet-Flips. A sa décharge, abandonné par Diatta, il s'est retrouvé plusieurs fois en deux contre un.

DISASI (3) : Balogun l'a pris de vitesse à une seule reprise mais ce fut celle de trop puisque l'Anglais a scoré. Sans Maripan à ses côtés, il apparaît plus vulnérable.

SARR (3) : il a encore déçu. Son tacle sur Munetsi (20') est le seul geste qu'il a maîtrisé, dans une série d'erreurs. Il a bâclé une relance expédiée dans l'axe (6'), glissé sur un centre (13') et Balogun lui a filé entre les doigts deux fois (40', 83'). Sur la seconde situation, il fait n'importe quoi sous la pression du buteur rémois.

HENRIQUE (4) : très discret offensivement, le Brésilien s'est fait secouer par le feu-follet Ito et les montées de Foket. Dans un creux, il doit se remobiliser pour s'en sortir.

DIATTA (2) : le jeu a penché à droite en première période, mais il a été consternant sur le plan technique. Il a manqué des passes d'une simplicité enfantine. Akliouche, Aguilar ou Henrique se sont arrachés les cheveux. Il a aussi oublié de frapper dans une bonne position (43'). Remplacé par VANDERSON (46', 6), qui a touché du bois (49') et fait planer un danger permanent.

FOFANA (5) : il a dégagé de la puissance et joué de bons ballons vers l'avant, mais il reste effacé quand le bateau tangue. Son statut d'international l'oblige à s'affirmer davantage.

MATAZO (5) : il a affiché de la personnalité comme le souhaitait son coach. Ce n'est pas dans sa zone que l'ASM a le plus souffert. Le Belge n'a pas tout bien fait, comme sa perte de balle qui pouvait coûter cher (86'), mais il a été volontaire. A son crédit, une galette offerte à Vanderson (48').

GOLOVIN (4) : le Russe aurait dû bénéficier d'un penalty sur la poussette de Diouf (60'). Il a réussi quelques centres intéressants en première période (9', 14', 15') et sa frappe enveloppée a été captée par Diouf (66'), mais son entente défensive avec Henrique est rouillée depuis quelques matchs. Foket et Ito se sont amusés. Remplacé par MINAMINO (77').

AKLIOUCHE (5) : il n'avait plus joué depuis le 7 janvier et l'élimination en Coupe de France contre Rodez. Balle au pied, il a été séduisant, comme sur l'ouverture qu'il adresse à Ben Yedder (29'). Il doit en revanche peser davantage sans ballon et dans les duels. Remplacé par JAKOBS (61').

BEN YEDDER (5) : il n'a pas eu la même réussite qu'à Troyes, malgré son activité dos au but et ses appels en profondeur. Il manque de spontanéité (29'), puis son piqué échoue sur le montant de Diouf (30'). Et ses deux têtes n'ont pas connu meilleur sort (8', 48'). Remplacé par EMBOLO (61'), qui n'a pas été plus adroit.