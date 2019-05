Un salon de la pêche et près de 4 millions d’adeptes Le seul et unique salon dédié à la pêche de loisir en Méditerranée

Le salon de la pêche et des loisirs nautiques ouvre ses portes ce vendredi à Antibes. Pour la dixième édition de cette manifestation, ce sont plus de 10 000 visiteurs qui sont attendus jusqu’à dimanche soir sur le port Vauban.

La pêche est incontestablement l’une des activités les plus populaires en France. Chaque année, près d’un million et demi d’adeptes achêtent un permis de pêche en eau douce. « Ce qui en fait le deuxième sport comptant le plus grand nombre de licenciés juste après... le foot », souligne Loïc Morin, fondateur du Comptoir Des Pêcheurs (1). Et c’est sans compter les quelque 2,5 millions de pêcheurs en eau de mer. »

La liste des meilleurs spots de pêche

« À vrai dire tout le monde ou presque est déjà allé au moins une fois dans sa vie à la pêche. » Le site qu’a créé Loïc s’adresse à ces occasionnels du dimanche comme aux passionnés plus aguerris. Il rassemble près de deux millions de visiteurs uniques et 14 000 membres premium (4,90 euros par mois). Leur motivation ? Avant tout trouver le bon coin pour jeter sa ligne. Le Comptoir des pêcheurs est une plateforme numérique participative qui recense les meilleurs spots de pêche des 36 000 communes françaises. « Nous sommes une sorte de Blablacar de la pêche », résume Loïc même si le site est bien plus riche que cela. On y trouve même un algorithme sophistiqué qui sur la base d’une quarantaine de critères actualisés toutes les 3 minutes livre un indice de pêchabilité pour les quatre jours à venir. C’est un peu la météo des poissons. Les prises peuvent même être homologuées par photo grâce à un gabarit développé en partenariat avec l’école polytechnique !

Des animations durant tout le week-end

Les passionnés apprécieront. Les amateurs rendront surtout visite au comptoir des pêcheurs partenaire du salon pour récupérer gratuitement la liste des meilleurs spots de leur commune. C’est l’un des petits cadeaux que réserve le salon de la Pêche et des loisirs nautiques aux visiteurs. Bien d’autres surprises attendent ces derniers. Car, au programme ce week-end au port Vauban, il y aura aussi au détour des 160 exposants présents des concours de pêche, des baptêmes de plongée, des sorties en paddle ou en kayak, des animations pour les enfants et bien d’autres activités. Alors pourquoi s’en priver ?

La société Navicom, spécialisé dans l’équipement de bateau, ce sera la sixième participation à ce grand rendez-vous de passionnés, non sans raison : « C’est le seul et unique salon dédié à la pêche de loisir en Méditerranée, c’est pourquoi il nous tient à cœur. »

Alors que la 10e édition du Salon de la Pêche et des Loisirs Aquatiques d’Antibes s’apprête à ouvrir ses portes au public, Christophe Soares, le PDG de Navicom ne cache pas son impatience à l’idée de présenter ses nouveautés. « Aujourd’hui, la pêche de loisir se développe énormément sur ce bassin et les pratiquants sont très sensibles au respect des milieux qu’ils fréquentent. C’est pourquoi Navicom s’efforce de proposer ce qui se fait de mieux en matière de détection, de déplacement, d’approche silencieuse, de visibilité, de communication et bien sûr de sécurité », énumère le PDG dans un sourire.

Parmi les produits phares présentés par Navicom, spécialiste de l’électronique marine et de l’équipement de pêche, on pourra notamment retrouver les sondeurs Humminbird équipé de la technologie Chirp, « qui permet d’obtenir une image radiographique du fond extrêmement précise grâce au balayage automatique multifréquences, avec une capacité de détection des poissons renforcée ». Navicom présentera également les dernières technologies destinées aux moteurs électriques Minn Kota, « qui offrent une stabilisation et une aide au positionnement sans pareilles ».

À découvrir sur le salon, parmi les quelque 160 exposants qui seront présents.