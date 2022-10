Un nouveau joueur de l'équipe de France sans doute forfait pour la Coupe du monde au Qatar

Avec cette nouvelle blessure, subie mercredi alors qu'il reprenait l'entraînement après un précédent problème au mollet gauche, Maignan "sera indisponible, je pense, au moins jusqu’en janvier", a indiqué le technicien en conférence de presse.

Cela signifie que l'ex-portier de Lille ne jouera a priori plus avec les Rossoneri jusqu'à la suspension de la Serie A, à la mi-novembre, pour cause de Coupe du monde. L'entraîneur n'a pas précisé si le portier N.2 des Bleus serait en mesure de répondre à une convocation du sélectionneur Didier Deschamps, qui annoncera sa liste le 9 novembre.

Contacté par l'AFP, l'AC Milan a précisé que l'entraîneur évoquait uniquement la situation de Maignan par rapport à son club, qui disputera son dernier match de l'année le 13 novembre, pas par rapport au Mondial.

"On est désolé pour cette blessure, parce que c’est un joueur très important, mais surtout parce qu’il faisait tout son possible pour retrouver l’équipe", a souligné Stefano Pioli, à la veille de la réception de Monza, lors de la 11e journée de Serie A.

"On a essayé d'évaluer les choses au mieux. Mike poussait pour jouer le plus tôt possible. On pense avoir fait bien les choses", a expliqué l'entraîneur, précisant que ce n'était pas le même muscle du mollet qui avait été touché.

Maignan, 27 ans, doublure habituelle d'Hugo Lloris (Tottenham) dans le but de l'équipe de France, a ressenti une gêne au mollet le 22 septembre lors d'un match de la Ligue des nations contre l'Autriche (2-0).

De retour à l'entraînement mercredi, il s'est nouveau blessé. Milan avait annoncé mercredi un nouveau point médical dans dix jours.

Si Maignan devait renoncer au Mondial, Didier Deschamps devrait trouver un nouveau gardien aux côtés de Lloris et Alphonse Areola (West Ham). Le choix pourrait alors se faire entre Steve Mandanda (Stade Rennais) ou Alban Lafont (FC Nantes).