Un nouveau départ pour l’AS Monaco Féminine

Ces deux dernières années, les Féminines de l’AS Monaco nourrissaient de très hautes ambitions. À savoir atteindre le monde professionnel du football féminin pour une grande première en Principauté. Mais il n’en a finalement rien été. Conséquence? L’actionnaire américain PEAK6s’était retiré du projet au cours du dernier exercice. Ce qui veut dire qu’il a fallu tout revoir à l’intersaison. Le statut est donc de nouveau cantonné à une association sportive, avec des moyens forcément limités. Mais d’un autre côté, c’est de cette manière que les pensionnaires du Rocher se sont forgées, et ont déplacé des montagnes toutes ensemble.

Bien qu’à la recherche de nouveaux partenaires, le club veut toujours se fixer comme objectif une montée à l’étage supérieur. L’effectif a été recomposé avec de très nombreuses recrues (une dizaine au total). Comme pour montrer qu’il faut tirer un trait sur le passé et repartir de zéro, après la deuxième place de l’an dernier qui n’a pas permis de monter en D3.

La page Blausasc se tourne aussi

Tony Ribeiro, qui avait assuré l’intérim en tant qu’entraîneur après le départ de Laurent Banide qui n’a pas du tout collé avec le foot féminin, poursuit sur le banc de touche. Comme cela a toujours été le cas, il y aura un staff complet (adjoint, entraîneur des gardiennes, préparateur physique, nutritionniste, médecin, kiné), permettant aux filles d’évoluer dans les meilleures dispositions possible. L’ASMFF change également d’équipementier et passe avec Puma. Autre point notable, la fin d’histoire avec Blausasc. C’est maintenant du côté de Drap que les entraînements auront lieu. Pour les onze rencontres prévues cette saison à domicile en championnat, il y aura trois enceintes potentielles: le stade Prince Héréditaire Jacques (Beausoleil), le stade Lucien-Rhein (Menton) et le stade de St-Roman (Menton).

Peu importe, les joueuses de Monaco veulent retrouver ce qui a tant fait leur force par le passé: l’union et la solidarité.

Océane Basil (D2 – Issy-les- Moulineaux); Chloé Charrier (R1 – OGC Nice); Manon Frey (U19 National – Saint-Priest); Loane Montoya (U19 National – Saint-Priest); Jade Gaiffe (R1 – US Longvit); Clara Kockenpoo (R1 – Roubaix); Margaux Brugeron (R1 – AS Musau Strabourg); Sylviane Gomes (D2 – Clermont Foot); Maeva Djeha (U18 R1 – Nîmes); Elise Courel (libre); Lousiane Duclaux (libre); Daniela Dalicante (libre).