"Un match référence". Les réactions après la victoire de l'AS Monaco contre Bordeaux (4-0)

niko kovac (entraîneur de monaco)

"On a eu la réaction qu’il fallait après notre défaite à Lyon (4-1). Nous sommes heureux parce que la réussite nous fuyait depuis quelques matchs. C’est une très bonne performance, surtout en première période.

Nous avons marqué quatre beaux buts et c’est la preuve que nous travaillons bien. On n’en a pas concédé et ça met en valeur le travail de toute l’équipe. Ma réaction sur le but refusé qui se transforme en penalty? Je me suis retourné de suite vers le quatrième arbitre… Pourquoi siffler aussi tôt avant la fin de l’action? Heureusement, Wissam a marqué le penalty. Un but et on en parle plus. Mais si Wissam l’avait manqué, on en aurait reparlé (sourire)."

Youssouf fofana (milieu de monaco)

"Trois buts en quatre minutes, je ne sais pas si ça m’était déjà arrivé. Est-ce qu’on a passé un cap? Cette victoire fait du bien à l’instant T mais il faut redescendre sur terre et prendre du recul. On avait parfois tendance à se relâcher et ça n’a pas été le cas ce soir (lire hier, NDLR). J’espère que ça augure d’un beau derby."

Jean-Louis Gasset (entraîneur de bordeaux)

"Dès qu’on prend un but, on s’effondre et on déjoue. Cette équipe manque de caractère. On a encaissé deux buts à Lens, trois à Marseille, quatre à Monaco… Je ne sais pas où l’on va s’arrêter. Il faut se rendre compte que Bordeaux va lutter pour le maintien. On me l’a dit en arrivant et je suis obligé de me plier à ça. C’est la vérité. On voit notre vrai visage à l’extérieur. Est-ce qu’on a été surpris par le changement de système de Monaco ? Non, ça ne vient pas de là. Marseille avait changé de système aussi. On a surtout donné deux buts sur les quatre."