"Un match positif, compact, agressif": les réactions après la victoire de l'AS Monaco face à Toulouse

Leonardo Jardim, coach de l'AS Monaco

"C’est un retour au Louis-II avec beaucoup de sentiments mais une fois le match débuté, j’ai oublié l’environnement et je me suis concentré sur mon équipe. On a fait un match positif, compact, agressif. La victoire est méritée. J’ai félicité mes joueurs pour ces premiers trois points de ce mini-championnat de 16 matches. On ne doit se concentrer que sur ça. Les premiers responsables de la victoire, ce sont les joueurs. On manquait de joueurs excentrés dans les 30 derniers mètres, on avait seulement Rony Lopes et le jeune Diop en première partie de saison. Là, avec Gelson Martins que je connais très bien du Sporting et Nkoudou, on peut mettre de la vitesse dans les couloirs. La fin de match a été délicate car cela fait un moment que l'on n'avait pas gagné à domicile, il y a du stress, oui. On n'avait pas gagné le moindre match chez nous alors qu'on disputait la 23ème journée. Maintenant, on peut se concentrer sur la prochaine rencontre."

Cesc Fabregas, milieu de terrain de l'AS Monaco

"C'était important de gagner comme on l'a fait. Ça nous permettra de bien travailler la semaine qui vient. Ces derniers temps, on avait manqué de réussite donc ça fait du bien de voir que ça tourne en notre faveur. Maintenant, il nous reste 15 finales à disputer. On a manqué de sérénité par moments, mais c'est normal quand on court depuis aussi longtemps après une victoire. C'est pour ça que je le répète, dans cette situation compliquée, c'était important de gagner. Il faut continuer de se battre, on est sur le bon chemin."

Rony Lopes, MILIEU DE TERRAIN DE L'AS MONACO

"Ça fait du bien de venir répondre aux questions avec le sourire. Cette victoire est importante pour la confiance. Notre première partie de saison était compliquée, il faut l'oublier. Ce succès va apporter beaucoup de confiance. Aujourd'hui on n'est plus 19e, c'est très bon pour nous. Maintenant il faut regarder vers le haut. On s'est encore fait peur en fin de match... parce qu'on est dans une période où, à chaque tir adverse dans notre surface, ça fait but. Les recrues? Elles nous apportent beaucoup de qualités et d'expérience. Même moi quelque part je peux être considéré comme une recrue parce que j'ai été longtemps blessé."

Djibril Sidibé, défenseur à l'AS Monaco

"Ça faisait longtemps, on avait à cœur de gagner. On savait que Toulouse n'allait rien lâcher. On a essayé de les perturber en faisant des combinaisons et en mettant beaucoup de vitesse. On espère que ce match va lancer la saison. Maintenant il faut enchaîner. Après, évidemment qu'on a douté par moments, on a reculé. Il y avait du stress à la fin, de l'adrénaline. On se demandait si on n'allait gagner parce que ce n'est pas la première fois où l'on mène et on se fait rejoindre. Le plus important, c'était de gagner. Dans les têtes, c'est bien de ne plus être relégable. Maintenant il faut confirmer en gagnant à Montpellier."