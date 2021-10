"Un homme extrêmement brillant": l'ancien attaquant du Sporting Club de Toulon Jean-Marc Ferreri salue Bernard Tapie

Le début de la relation entre Jean-Marc Ferreri et Bernard Tapie démarre de manière indirecte. À la fin des années 80 lorsque "Féfé" et les Girondins de Bordeaux dominent au niveau hexagonal. Et c’est Claude Bez, le président aquitain, qui donne le ton en faisant les présentations dans son style caractéristique. "Il nous disait que l’OM et Tapie étaient les ennemis et que nous devions rester les N°1. La rivalité était folle", explique Ferreri. Elle naît en 1987-1988 et atteint son paroxysme en 1989-1990. "Nous gagnons 3-0 à Lescure et je signe un doublé mais nous perdons 2-0 au Vélodrome sur deux coups francs de Waddle. À Marseille, Bez était arrivé au stade en Cadillac. C’était de la folie. La tension était palpable à une époque où c’était plus rare", explique t-il.

Comme de nombreux joueurs à cette époque (Bell, Tigana, Giresse, Allofs, Huard, Pardo, Durand etc), Ferreri va faire le voyage du côté de la Canebière et découvrir le "Tapie président". Pas de protocole… Et là encore rien n’est neutre. "J’ai découvert un homme extrêmement brillant et d’une intelligence rare. Il était à la fois ministre de la ville et président de l’OM. Cependant, il faisait les déplacements avec nous dans le bus alors que le protocole l’interdisait. Il y avait ses gardes du corps et il appelait le président de la République François Mitterrand devant nous. C’était hallucinant. Il avait un charisme incroyable. Quand il rentrait dans une pièce, l’ambiance changeait", poursuit-il.