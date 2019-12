Un début de saison en bas du classement... puis une remontée spectaculaire. Comment l'AS Monaco s'est redressée

Plusieurs raisons à cela. Le mercato est enfin terminé et Monaco a pu intégrer au fur et à mesure des titulaires : Ben Yedder, Slimani, Bakayoko et Adrien Silva notamment.

Un quatuor qui a permis de stabiliser l’équipe et de participer à l’élan offensif (17 buts pour le duo Ben Yedder/Slimani).

Ensuite, Leonardo Jardim a complètement basculé vers une défense à trois au matin... de la 6e journée à l’exception de la réception d’Amiens où le 4-2-3-1 a été ressorti pour la première fois depuis le déplacement manqué à Metz, le 17 août (0-3).

Gil Dias et Gelson Martins ont également contribué au renouveau monégasque, le passage des deux Portugais dans des rôles de pistons à partir de la 6e journée a coïncidé avec le changement tactique de l’ASM.

Évidemment, Jemerson, Guillermo Maripan, Kamil Glik et Benoît Badiashile ne sont pas (re) devenus des défenseurs centraux dominants du jour au lendemain, la preuve, Monaco concède toujours autant de tirs par match (14 tirs concédés entre la 1ere et la 5e journée, 12,2 depuis la 6e journée) et Benjamin Lecomte effectue grosso modo le même nombre d’arrêts par rencontre (6,2 contre 6).

La défense monégasque est toujours hésitante quand l’adversité met un peu de vitesse par exemple mais la doublette Adrien Silva - Tiemoué Bakayoko a le mérite de mieux protéger Benjamin Lecomte et le collectif est plus cohérent.

Le groupe n’a jamais lâché

Cela dit, difficile de faire plus freestyle que le début de saison où les compositions d’équipe ne ressemblaient pas à grand-chose, sans parler du mental qui s’effritait à chaque premier but encaissé.

D’ailleurs, après un début de saison vraiment raté, surtout pour une équipe qui a investi près de 140 millions d’euros sur le mercato - personne n’a plus dépensé en France rappelons-le et douzième club européen le plus dépensier de l’été - Leonardo Jardim a été, à plusieurs reprises, dans une situation inconfortable.

La réception de Nice (6e journée) et l’enchaînement des deux derniers matches auraient pu donner des envies d’autre chose aux dirigeants monégasques en cas de gros ratés.

Sauf que le Portugais a ramené trois victoires et son groupe ne l’a visiblement jamais lâché, persuadé que la mayonnaise allait finir par prendre. L’an dernier, son discours ne passait plus et il s’était mis à dos une partie de son effectif très rapidement. Depuis, le discours n’a pas vraiment changé, la méthode non plus d’ailleurs, mais le groupe, lui, a été complètement bouleversé. Dans le onze type, seuls Golovin et Glik étaient présents en début de saison dernière.

Autant dire que l’effectif a été entièrement remodelé lors des deux derniers mercatos. Des garçons comme Ballo-Touré et Fabregas, pourtant arrivés en janvier, ont déjà glissé sur le banc des remplaçants. Alors oui, les matches de l’ASM ne sont pas toujours emballants - euphémisme - à commencer par la première période contre Amiens mais après avoir pris un tel retard à l’allumage, la priorité est ailleurs: prendre des points.

Et c’est dans ce pragmatisme ambiant que Leonardo Jardim est le meilleur. Car, et même si ça ne fait pas forcément plaisir à tous les suiveurs de l’ASM, c’est bien le Portugais qui est ressorti renforcé des récentes victoires de l’ASM.