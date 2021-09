Un choc Martigues-Grasse à l’affiche du 4e tour de la Coupe de France

Les matchs auront lieu le dimanche 3 octobre.

Voici les affiches concernant les clubs azuréens:

FC Martigues (N2) - RC Grasse (N2)

Olympique Barbentane (R2) - ES Cannet-Rocheville (N3)

SC Saint-Martinois (D3) - VSJB FC (N3)

US Saint-Mandrier (D1) - AS Cagnes/Le Cros (R1)

FC Mougins (D1) - Entente St-Sylvestre Nice-Nord (D1)

SC Cogolin (D1) - AS Cannes (N3)

FC Beausoleil (D1) - Gardia Club (R2)

AS Fontonne Antibes (R2) - Hyères FC (N2).