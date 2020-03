"Un bon match face à la meilleure défense de L1": Robert Moreno revient sur le match nul de l'AS Monaco contre Reims

Robert Moreno (coach de l'AS Monaco) :

"Je pense qu’on a fait un bon match avec beaucoup d’occasions face à la meilleure défense de L1. C’est une bonne chose. On en a concédé aussi mais c’est normal quand on essaye de gagner. On doit gagner la semaine prochaine contre Nice, ce sera très difficile. Aujourd’hui, on doit quand même être content d’être invaincu depuis cinq matches et d'améliorer notre défense. Je ne regarde pas le classement. Ça ne sert à rien si c’est pour se rendre compte qu’on n’est pas deuxième ou troisième... Ça ne fait pas mieux jouer l’équipe de penser comme ça. Il faut travailler pour gagner."

David Guion (coach de Reims) :

"Les deux équipes ont laissé passer leur chance de remporter le match. On a maîtrisé la rencontre au début et on doit ouvrir le score. Puis on a souffert dans le dernier quart d’heure de la première mi-temps. Ils ont été percutants avec leurs joueurs très techniques et ont été récompensés par leur but. J’étais content de ne pas avoir concédé ce deuxième but en première période pour remobiliser les joueurs ensuite. Il y avait des choses à faire sur les renversements de jeu. On a été logiquement récompensé."