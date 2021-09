"Un bon gars avec des valeurs": le monde du football local pleure sa disparition de Rémi Mestrallet

Dimanche matin, l’annonce du décès d’un jeune automobiliste réveillait avec tristesse Contes, lieu de l’accident survenu dans la nuit. Une voiture, pour une raison pas encore éclaircie par les gendarmes, percutait une façade, chemin de la Roseyre. Le conducteur était particulièrement touché aux membres inférieurs, face à la violence du choc.

Plus tard dans la journée, nous apprenions qu’il s’agissait de Rémi Mestrallet (23 ans), ce footballeur passé par le centre de formation de l’OGC Nice, avec même quelques apparitions avec l’équipe professionnelle, notamment à l’entraînement ou pour des matches amicaux de début de saison.

Depuis, une vague d’émotion et d’hommages a enveloppé ce tragique accident de la route. De l’Ain, son département de naissance, au club de l’Olympique Lyonnais et des Girondins de Bordeaux où il avait poursuivi sa formation avant d’arriver chez les Aiglons, en 2016. Jean-Luc Donati, directeur général de l’association OGC Nice, parle d’un garçon "attachant, pas le plus boute-en-train dans un vestiaire, assez renfermé, distant au premier abord, mais bien élevé et avec des valeurs. Un bon gars, quoi."

Son horizon en rouge et noir s’était assombri la saison dernière. Le milieu de terrain "bon techniquement, élégant avec le ballon", selon plusieurs observateurs, avait rejoint l’Étoile Fréjus – Saint-Raphaël, club de quatrième division (N2). Jean-Guy Wallemme, son entraîneur dans le Var, sentait "une grande envie de se relancer chez nous. Il était très volontaire et appliqué. Un carton rouge en amical avait contrarié sa fin de préparation, mais il avait toutes les qualités pour s’imposer ici. C’est terrible."