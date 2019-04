Un avenir incertain

Paris panique. Paris n’est pas au mieux. Paris cogite. Ce match, les Monégasques auraient pu y aller en sifflotant. L’équipe de Leonardo Jardim aurait dû débarquer au Parc ce soir le cœur léger, en trouble-fête. Oui mais voilà, après avoir dompté l’OL et Lille, après avoir pris de l’air, la trêve internationale a coupé les pattes. Semé le doute. Plus les journées avancent et plus Monaco s’approche du sauvetage, unique objectif de la saison.

Mais les Monégasques n’y arrivent plus depuis qu’ils ont perdu à domicile contre Caen (0-1), et pris deux points en deux matches à Guingamp et au Louis-II face à Reims. Les temps sont durs. Les temps sont troubles. Si le PSG ne traverse pas sa meilleure période, il en est de même pour l’ASM qui patine.

Pour Leonardo Jardim la raison est simple. Le nouveau Monaco est plus attendu qu’à une certaine époque. « Les équipes sont plus compactes, regroupées. On a la possession, on fait plus de passes, mais on ne trouve pas la solution ».

Le technicien portugais a raison. Après son impressionnante série de 7 matches sans défaite (4 victoires), la Diagonale faisait figure d’épouvantail. Sauf que prévenues du danger, les équipes ont changé leur fusil d’épaule. Mais tout de même... Il y a, depuis plusieurs semaines, un drôle de flottement dans l’air et il faut se féliciter qu’il existe cette saison des équipes plus tourmentées que l’AS Monaco pour croire au maintien. Dijon, barragiste, est revenu à 4 points. Tout est possible.

« Après la trêve, on n’a pas retrouvé notre niveau », avouait Falcao sans trop avancer le pourquoi du comment. « On n’a pas été réaliste sur les deux derniers matches, mais on a plutôt bien joué. Si on est très efficace, le match peut se finir à 5-0 pour Monaco ».

« Toujours en danger »

Faut pas pousser, quand même. Une chose est sûre : il faut que l’équipe de Jardim reste dans le présent. Compliqué. En coulisse, la direction prend ses marques. Vendredi, le vice-président directeur général Oleg Petrov a échangé avec Leonardo Jardim à l’entraînement devant les caméras. Ensemble, avec un président Dmitry Rybolovlev qu’on annonce plus présent, ils doivent déjà penser à demain. Mais sans le dire, puisque le maintien n’est pas acquis. Selon nos informations, l’organigramme devrait encore bouger d’ici la fin de saison.

Autant d’incertitudes qui peuvent avoir des répercussions sur l’équipe première. A ce stade, le moindre grain de sable peut enrayer la machine. Surtout si celle-ci est fragile. « Monaco est toujours en danger, on n’est pas sauvé », ont répété tour à tour Jardim et Falcao. Le capitaine colombien a une nouvelle fois été questionné sur son avenir. Sa réponse n’est pas bien claire, mais comment peut-il en être autrement. Aujourd’hui, la difficulté du coach portugais et de sa direction, c’est justement de faire comprendre à ses joueurs qu’il est impératif de rester concentré sur le présent et d’occulter le futur. Impossible en réalité.

Les 74 contrats pros au club se demandent où ils seront l’an prochain. « Si tu ne tiens pas au moins deux ans un projet avec les joueurs c’est compliqué » a martelé Falcao. « Après le titre, on a tout changé en deux ans », regrettait-il. De son côté le PSG n’est pas plus stable. Mais il est plus riche et plus fort année après année. Sur un match tout est possible. Sur une saison ? Plus du tout.