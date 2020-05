Un accord trouvé entre l'AS Monaco et ses joueurs sur la baisse des salaires

Au chômage partiel depuis l’arrêt du championnat, mi-mars, Monaco souhaitait aller encore plus loin et avait demandé à l’ensemble de son groupe professionnel d’accepter une nouvelle baisse, temporaire, plus significative des salaires en attendant une reprise d’activité.

Deuxième masse salariale de Ligue 1 derrière le PSG, l’ASM se trouvait dans une situation financière délicate en l’absence de rentrées d’argent (droits TV, billetterie, marketing) et souhaitait réduire, temporairement, son train de vie.

Deuxième club de Ligue 1 après Rennes à le faire

En début de crise sanitaire l’UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels) avait validé un accord de principe, en collaboration avec la LFP, applicable à tous les clubs en fonction de la grille des salaires.

Concrètement, les plus gros émoluments étaient forcément plus impactés que les petits (jusqu’à 50% de baisse pour les salaires supérieurs à 100.000 euros mensuels, par exemple).

L’accord, pour être applicable, devait recevoir l’aval de chaque joueur de manière individuelle. Après de longues tractations, les joueurs monégasques et la direction sont enfin arrivés à une position commune.

Cet accord, qui porte uniquement sur le mois d’avril, doit permettre un décalage temporaire d’une partie des émoluments que les joueurs récupéreront plus tard. Les joueurs en fin de contrats, par exemple, récupéreront le décalage de salaire au 30 juin quand les autres membres de l’effectif seront plutôt concernés au mois d’août.

Jusqu’ici, le groupe monégasque n’avait jamais souhaité faire ce geste symbolique estimant que le train de vie du club - très élevé - était notamment le résultat d’une politique des transferts mal négociée par la direction et non par les joueurs eux-mêmes.

Après plusieurs semaines de négociations entre la direction et les représentants des joueurs, un accord a enfin été trouvé pour le mois d’avril. Monaco deviendrait alors le deuxième club de Ligue 1, après Rennes, à accepter une baisse globale des salaires du groupe professionnel. Un geste fort et symbolique sur un sujet forcément sensible dans tous les clubs de Ligue 1.

Étant donné le flou entourant la reprise des entraînements, un accord devra également être trouvé sur le mois de mai, toujours en accord avec l’UNFP.

Mais une étape importante a été franchie au sein de l’ASM puisque le groupe est dorénavant réceptif à la démarche.