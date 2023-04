"Trop de noirs et de musulmans" à l'OGC Nice: Julien Fournier accuse Christophe Galtier de racisme

Cela faisait plusieurs mois que l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier, laissait filtrer des messages subliminaux sur les raisons de sa mésentente avec l'ancien entraîneur du club, Christophe Galtier, parti depuis au Paris Saint-Germain.

Alors que la tension ne descendait pas entre les deux hommes, l'ancien dirigeant niçois avait indiqué au micro de RMC, en septembre 2022, reprocher des "choses graves" à son ex-collègue.

Dans un e-mail envoyé à l'époque par Fournier à la direction d'Ineos, propriétaire du Gym, et consulté par l'émission L'After Foot sur RMC en exclusivité, Julien Fournier accuse désormais clairement Christophe Galtier de racisme. Avec des exemples concrets à la clé.

"Il est arrivé dans mon bureau et a salué son fils [qui est également son agent, ndlr], qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit’. Une fois son fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que 'oui' et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' ; et qu’en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe", écrit alors Fournier.

"Il n'entrera plus dans un vestiaire"

L'e-mail envoyé à Ineos ne s'arrête pas là. L'ancien directeur raconte ensuite une autre anecdote du temps où Galtier était entraîneur de Nice.

"Il m’a dit 'hier soir je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs', puis d’ajouter 'Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n’y avait aucun argument sportif, mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau."

"Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe", avait prévenu en septembre dernier Julien Fournier.

Ce à quoi l'entraîneur actuel du PSG avait répondu: "Je ne suis pas surpris de la manière dont il s’est exprimé. Je ne veux pas me fatiguer à débattre sur tout ce qui se dit. La fonction fait qu’on crée automatiquement un débat l’un après l’autre. Sur la forme, je ne suis pas surpris, connaissant le personnage. Voilà, c’est tout ce que j’ai à vous dire."

Après des mois de guerre larvée et d'insinuations de part et d'autre, le conflit est désormais ouvert. Et c'est parole contre parole.