Trois questions pour comprendre le revirement de l'AS Monaco sur le cas Vainqueur

William Vainqueur a-t-il réussi sa visite médicale ?

Non. Enfin, disons que l’ancien milieu de l’OM et d’Antalyaspor a accepté de pousser au-delà de ses limites lors des tests physiques pratiqués, notamment, par Bob Tahri, malgré une douleur au mollet. Résultat, Vainqueur a besoin de temps avant de pouvoir être apte à un match de football en raison d’une légère blessure au mollet, un endroit particulièrement difficile à soigner chez les footballeurs. Or, Monaco avait besoin d’un joueur disponible immédiatement (comprendre pour Marseille, par exemple). Dans un premier temps, Monaco a décidé de ne pas...