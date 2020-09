Trois clubs de Régional 2 éliminés de la Coupe de France de football

Le deuxième tour de la Coupe de France n'a pas souri aux équipes de Régional 2 puisque trois d'entre elles ont été éliminées par des équipes hiérarchiquement inférieures: Pégomas et Cap-d'Ail ont cédé aux tirs au but respectivement à Roquefort (D2) et Mougins (D1) alors que Mouans-Sartoux s'est incliné sur le terrain de Roquebrune (D1).

La Fontonne (R2) a aussi sorti un plus "gros" en battant le Rapid Menton (R1).

les résultats

Beausoleil (D1) - Cagnes/Le Cros (R1) 1-4

Fontonne (R2) - ROS Menton (R1) 3-0

Blausasc (D3) - Vence (R2) 1-3

Roquefort (D2) - Pégomas (R2) 2-2 (4-2 tab)

Mougins (D1) - Cap-d’Ail (R2) 2-2 (4-3 tab)

Roquebrune CM (D1) - Mouans-Sartoux (R2) 3-2

Villeneuve-Loubet (D3) - Moulins (D1) 1-2

Baous (D1) - Cuers-Pierrefeu (R2) 3-4