Ponctuel et bavard, Tristan Dingomé revient de loin. Gravement touché au genou alors qu’il brillait à Troyes, le milieu de terrain a signé à Reims alors qu’il n’avait plus joué au football depuis six mois. Chez le promu, Dingomé a retrouvé le sourire et du temps de jeu dans une équipe qui joue bien et tourne à merveille. Formé sur le Rocher où il a joué près de 50 matches entre 2011 et 2012, le milieu fait partie de la génération 1991/1992 de l’AS Monaco. Celle des Germain, Kurzawa, Appiah, Malcuit et Eysseric.

A Reims, le garçon n’a pas oublié son club formateur mais reste surtout concentré sur sa fin de saison. Car, à la grande surprise, Reims est en lice pour une place européenne.