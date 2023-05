Très mauvaise opération de Monaco, battu à Rennes (2-0), et plus européen

Cette 37e journée s'annonçait décisive pour l'Europe. Rien n'a tourné dans le sens des Monégasques, très logiquement battus ce samedi soir à Rennes (2-0), un rival direct pour l'Europe, qui passe devant les hommes de Clement.

Au classement, Ben Yedder et ses partenaires se retrouvent sixièmes et donc plus européens, car Lille a battu Nantes (2-1).

Avant leur dernier match contre Toulouse samedi prochain, les Monégasques n'ont plus leur destin entre leurs pieds. Tout sauf illogique à voir la prestation de ce samedi soir.

Après une bonne entame, et une tête de Vanderson captée par Mandanda (2'), ce sont les Rennais qui ont mis le pied sur le ballon et se sont procurés les meilleures occasions.

A la mi-temps, le score était toujours de 0-0, mais les Monégasques pouvaient remercier Nübel et surtout le manque de réalisme des Rennais, qui avaient vendangé plusieurs occasions par Bourigeaud (8'), Majer (9'), Doku (28'), ou encore Gouri (31').

Un simple sursis car Majer, tout seul au point de penalty, profitait d'un bon centre de Bourigeaud pour ouvrir le score (52'). Malgré le triple changement de Clement dès la 63e minute (avec les entrées de Volland et Embolo, Matazo à la place de Ben Yedder, Ben Seghir et Camara), Rennes continuait à appuyer et doublait la mise par Gouri (73'), encore servi par Bourigeaud intenable, avec une frappe de près qui finissait dans la lucarne de Nübel.

Malgré une tentative d'Embolo détournée par Mandanda (82'), Monaco s'inclinait et disait peut-être au revoir à l'Europe...