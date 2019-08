Transfert: Massengo quitte l'AS Monaco pour Bristol City

Han-Noah Massengo, arrivé du club de sa ville natale, le Blanc-Mesnil SF, a signé son premier contrat professionnel avec l'ASM en juillet 2018 et a disputé trois rencontres de Ligue 1.

Le 6 novembre dernier, Massengo est devenu, face à Bruges, le plus jeune Français à avoir évolué en Ligue des champions à 17 ans et 3 mois. Devant Hatem Ben Arfa (17 ans, 6 mois) et Adrien Rabiot (17 ans, 7 mois).

Selon différentes sources proches du dossier, le transfert de Massengo à Bristol est estimé à 8 millions d'euros, auxquels s'ajoutent différents bonus et 20% du moment de la revente.