Tout savoir avant le match entre Monaco et Lyon de ce dimanche soir

L’ASM en difficulté sur phases arrêtées

Sur coups de pied arrêtés, Monaco est l’une des équipes de L1 les plus vulnérables depuis le début de la saison. Le club de la Principauté a encaissé cinq buts (sur onze) sur phases statiques (3 penalties, 1 corner et 1 coup franc indirect). Avant la 7e journée, seuls Angers et Reims (7) font pire. L’ASM se retrouve à égalité avec Clermont et Brest (5).



"On peut s’améliorer et on travaille pour, mais c’est un peu exagéré de dire qu’on a de grands problèmes sur ces situations", a commenté Philippe Clement, en étayant son propos. "On a joué six matchs de championnat dont trois en ayant fini à dix. Ces circonstances changent beaucoup de choses. Tu es moins dominant et tu te retrouves à défendre sur beaucoup plus de phases arrêtées. On doit s’organiser à dix et cela devient plus facile pour l’adversaire. C’est ce qui fait que nos stats sont moins bonnes. Je suis certain qu’elles seront meilleures après vingt journées."



Même si son équipe souffre en défense de zone, le coach n’a pas l’intention de l’abandonner. "Les universités ont fait beaucoup de recherches et il a été prouvé que c’est plus difficile de marquer contre une défense en zone. On peut discuter avec le groupe, faire un mix avec le marquage individuel, mais il y a toujours un attaquant de libre dans la défense en individuel. Avec les joueurs que nous avons, je considère que la zone est la meilleure manière de défendre."