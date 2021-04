"Tout peut arriver", les réactions après la victoire de l'AS Monaco à Bordeaux (0-3)

Kevin Volland (attaquant de Monaco)

"Le titre n'était pas notre objectif en début de saison. On voulait l'Europe et on a assuré au moins la quatrième place. Maintenant, nous voulons atteindre le podium. Tout peut arriver. Si on joue tous nos matchs en étant concentrés, on y arrivera. On joue un excellent football. On est proches de Lille et Paris. Le titre? Je n'en rêve pas, je pense d'abord à la Ligue des champions. Je travaille dur, je ne rêve pas. Je n'avais jamais marqué quinze buts en championnat sur une saison? J'ai battu mon record et c'est une belle récompense. Je vais essayer d'aller voir encore plus haut. On veut toujours donner plus."

Niko Kovac (entraîneur de Monaco)

"Bordeaux jouait à cinq derrière et attendait nos erreurs, mais on a plutôt maîtrisé notre sujet en se créant pas mal d'opportunités. On a reculé après le deuxième but et ça ressemblait un peu à du basket en seconde période. Ça allait d'un camp à l'autre. On a acquis notre place dans le Top 4 et je tire mon chapeau au groupe. On a fait notre devoir. On sera a minima en Ligue Europa. La suite? Je sais que les joueurs ont dit qu'ils voulaient voir plus haut dans des interviews. Je ne sais pas ce que sera ce plus haut. On jouera Lyon (2 mai), Lens à l'extérieur (23 mai). Ça va encore être difficile. On verra si on est premiers, deuxièmes, troisièmes..."

Jean-Louis Gasset (entraîneur de Bordeaux)

"L'adversaire nous a surclassés. On n'a pas abandonné, on a eu une réaction en seconde période et on aurait pu réduire le score, mais il faut reconnaître qu'ils sont très forts. Je comprends pourquoi Monaco a pris autant de points depuis janvier. On perd Koscielny au bout de vingt minutes (touché au tendon d'Achille, NDLR), il y a le rouge pour le petit Lacoux qui me paraît sévère, on tape le poteau... Peut-être que le but de Jovetic est hors-jeu. On dirait que le vent nous souffle dans le visage. C'est la malédiction qui continue. Quand l'adversaire est si fort, même quand vous donnez tout, c'est difficile de gagner. On est dans une spirale négative mais on va s'en sortir."