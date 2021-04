Tout ce qu'il faut savoir sur le match de coupe de France Monaco-Lyon ce mercredi soir

le match

A l’heure où l’Europe se déchire autour de la Super Ligue et de l’appât du gain, il est si bon de se replonger dans la Coupe de France, son histoire populaire et ses épopées. Quand bien même, ce mercredi soir, Lyon et Monaco ne joueront pas un match d’amateurs, mais bien un choc à onze jours du sommet qui les attend au Louis-II en championnat (21h), décisif dans la course au titre et à la Ligue des champions.

Monaco est à trois matchs de remporter sa première Coupe de France depuis trente ans. Et en éliminant l’OL, il signerait un gros coup, un de plus dans cette saison singulière. Six mois après avoir été balayé en championnat au Groupama Stadium (4-1), match charnière dans sa saison (changement de système et passage à deux milieux défensifs).

L’enjeu est donc bien réel pour le club princier. Si l’affaire tournait mal en L1 après être revenu dimanche à deux longueurs du leader lillois, la Coupe pourrait être bien plus qu’un lot de consolation.

Comme un deuxième doublé coupe-championnat. Ce que Monaco attend depuis 1963.

