Tout ce qu'il faut savoir avant Nîmes-OGC Nice ce mercredi à 19 heures

Le match

Quarante-cinq jours que les Aiglons n’ont plus goûté à la victoire. Une éternité. Le match nul et vierge ramené de Reims n’a pas été le déclic espéré et trois matchs après sa nomination à la tête de l’équipe, Adrian Ursea ne connaît toujours pas la joie d’un but marqué. Le Gym semble impuissant devant la spirale négative qui s’étale désormais sur huit rencontres de rang et la dernière sortie contre Rennes n’a guère été rassurante dans le contenu comme au sujet de la confiance des troupes.

Oui, ce n’était pas si mal en première mi-temps et Claude-Maurice aurait pu donner une toute autre tournure à la rencontre en ouvrant le score. L’ancien Lorientais a confirmé sa maladresse chronique depuis son arrivée en 2019 (2 buts, 3 passes en 37 apparitions) mais le plus inquiétant des constats est collectif : le Gym a encore plongé en seconde période.

Il faut remonter à loin pour retrouver un match plein sur 90 minutes, trop loin. Une contrariété physique que le nouveau staff a programmé de remettre en question pendant la trêve hivernale. Comme le sujet des blessures musculaires que Danilo, un coutumier du fait, a relancé dimanche dernier en frappant un coup franc... Remaniée, bousculée, critiquée, la défense du Gym n’a jamais trouvé d’équilibre depuis la perte de Dante et Ursea a encore perdu un élément expérimenté pour les trois derniers rendez-vous de 2020.

Vu les difficultés de Bambu, qui reste pourtant préféré à Pelmard, l’entraîneur niçois pourrait se fier à une charnière Daniliuc-Nsoki pour redessiner un 4-3-3 ce soir à Nîmes, un adversaire actuellement généreux avec l’adversaire. Battus sept fois sur les huit dernières rencontres avec une moyenne de trois buts encaissés par match, les Crocos présentent la pire défense du championnat (27 buts encaissés).

Un terrain qui aurait pu être propice au réveil de Dolberg, un buteur qui a semblé errer sans but dans la dernière demi-heure contre Rennes, mais le Danois a dû déclarer forfait par précaution après s'être plaint au réveil de douleurs aux adducteurs.

Plus à leur avantage ces dernières semaines, Reine-Adélaïde et Gouiri n’ont pour autant que très peu réussi à combiner devant. Le Gym se créé toujours aussi peu d’occasions et Adrian Ursea a en prime perdu son milieu ‘‘box-to-box’’ le plus efficace avec la blessure au poignet de Lees-Melou.

Il faudra attendre 2021 pour retrouver un groupe au complet mais l’entraîneur niçois voit les circonstances atténuantes au manque de réussite de son équipe s’estomper au fil du calendrier : après Nîmes (18e ), Nice recevra Lorient dans une semaine, le 17e de L1.

Le train Ineos n’avance plus alors que samedi soir (21 heures) se profile la visite de Lyon, un TGV invaincu depuis 11 journées que même le PSG n’a pas su arrêter. Autant dire qu’avec tout autre autre résultat qu’une victoire dans le Gard, le Gym pourrait bel et bien laisser toutes ses ambitions pour la saison sur le quai.

les compos probables