Tout ce qu'il faut savoir avant Monaco - Strasbourg

Le match

La dernière fois que l’AS Monaco a gagné un match de championnat au Louis-II, la France n’était pas championne du monde, Fabinho, Thomas Lemar et Joao Moutinho jouaient à l’ASM et Charles Aznavour était de ce monde.

12 mai 2018, 19 janvier 2019, voilà donc huit mois que Monaco n’a pas gagné le moindre match sur sa pelouse en championnat: 4 nuls et 6 défaites, soit le pire bilan de la Ligue 1 sur la période.

Mercredi, c’est Nice qui est venu prendre un point sur la pelouse de l’ASM en jouant une mi-temps en infériorité numérique et en manquant un penalty (1-1).

Si Monaco peine autant cette saison, c’est principalement à cause de son parcours chaotique à domicile. Ce samedi soir, l’escouade de Thierry Henry va de nouveau tenter de remporter ce fameux premier match à domicile en championnat.

A force d’étirer la série, on va bien finir par se rapprocher de la fin. D’autant que les recrues hivernales seront de retour, et débuter un match avec Naldo et Fabregas quand vous êtes avant-dernier, ça change la vie. "Entre le Monaco qui a joué Marseille et celui qui a joué Nice, il y a une différence à mon goût. Forcément, les joueurs arrivés au mercato ont apporté une plus-value et vont permettre à l’équipe de repartir de l’avant" a constaté Thierry Laurey, le coach de Strasbourg. 2 points en 4 matches

"On est en train de progresser. À la fin des matches, on a toujours ce goût amer, en disant qu’on aurait pu le gagner. Mais il y a aussi des événements qui font qu’on aurait pu le perdre. Sur la globalité, on a eu plus d’occasions que l’adversaire et on a eu les opportunités de tuer les matches", argumentait Franck Passi, l’adjoint de Thierry Henry face à la presse jeudi.

Dans le contenu, c’est un peu mieux, c’est vrai, mais les résultats restent décevants et Monaco n’a plus gagné en championnat depuis Amiens (2-0), le 4 décembre. Avec 2 points récoltés sur les 4 derniers matches, on ne peut pas dire que la machine monégasque avance à vive allure.

Et ce samedi soir, c’est Strasbourg qui débarque, l’équipe contre laquelle Thierry Henry s’était incliné pour sa première sur le banc de l’ASM en octobre. Passi encore: "C’est une équipe très bien organisée qui n’a pas de star mais qui bosse bien avec des contenus de match très intéressants. Ils ont la confiance avec eux car ça fait quelques matches qu’ils gagnent. A nous de nous élever à notre meilleur niveau pour les renverser. Il faut arriver à avoir cette première victoire et capitaliser sur nos deux points pris pour avoir plus de confiance. On ne montre pas notre vrai visage mais lorsqu’on va gagner des matches, les joueurs vont pouvoir se sentir libres et frais dans leurs têtes pour donner encore plus".

Mine de rien, Thierry Henry commence à poser sa marque: instauration de la défense à trois, responsabiliser Benoït Badiashile, donner le brassard à Youri Tielemans en l’absence de Falcao, jouer entre les lignes. Maintenant, il y a des choses que l’ancien joueur d’Arsenal ne maîtrise pas comme les blessés et le mercato.

Sur le premier cas, Titi entrevoit la lumière avec le retour de Rony Lopes sur les pelouses en 2019 mais aussi de Sidibé, mercredi, contre Nice.

Sur le mercato, point crucial de ce mois de janvier, Henry peut déjà compter sur quatre renforts (Fabreags, Naldo, Ballo-Touré et Vainqueur) dont trois officient déjà dans le onze de départ en attendant le rétablissement du dernier. Reste le cas épineux du buteur car entre une défense dans le dur (31 buts encaissés en 20 matches) et une attaque patraque (18 buts inscrits), pas besoin d’écouter le divin Marcelo Bielsa expliquer son football romantique pour comprendre que l’affaire est corsée.

Gagner, enfin

Car même si la direction russe a confirmé à demi-mot que l’objectif principal de cette deuxième partie de saison prenait les contours d’une victoire en Coupe de la Ligue il ne faut pas oublier la principale mission, qui a sans doute été un peu reléguée dans les esprits avec les arrivées du mercato, à savoir se maintenir en Ligue 1.

A l’heure de recevoir Strasbourg, Monaco n’a plus qu’un point d’avance sur le dernier, Guingamp, mais pourrait se hisser à hauteur du 17e en cas de victoire.

En interne on reste persuadé qu’une fois le mercato bouclé et les joueurs clés revenus de l’infirmerie, cette équipe a les moyens de faire une seconde partie de saison tonitruante.

On veut bien les croire. Mais il faut commencer à gagner des matches, chose que Monaco peine à faire (3 victoires en 20 matches).

Les compos probables