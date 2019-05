Tout ce qu'il faut savoir avant Monaco-AS Saint-Etienne

L'enjeu

Cinq matches sans victoire, une défense qui prend l’eau, une attaque qui tousse, depuis la victoire à Lille, mi-mars, Monaco n’avance plus et le maintien n’est toujours pas assuré.

Pour Leonardo Jardim, dont l’impact est finalement relatif depuis son retour sur le banc malgré un mois de février réussi, il manque encore cinq points à son

équipe pour être sauvée.

Pour ce faire, il ne faudra pas reproduire le début de match apocalyptique de Rennes. "On n’était pas attentif, trop attentiste et on a laissé Rennes développer son jeu, ils venaient de gagner la coupe de France, il y avait une certaine euphorie et une réussite collective. C’est souvent comme ça le football, tu as des moments où tout va bien et d’autres où rien ne te sourit."

Même Jean-Louis Gasset, coach de Saint-Etienne reconnaît le coup de mou de l’ASM sans pour autant prendre ce match à la légère: "Monaco a fait un grand recrutement à la trêve et ils ont eu de bons résultats en février. On les voyait revenir très vite et très haut et on pensait qu’ils allaient s’en sortir mais en ce moment ils ont un coup de moins bien. Ils sont peut-être en manque de confiance mais Monaco peut quand même compter sur Radamel Falcao ou Kamil Glik. Ce sont de grands joueurs."

La compo probable