Tout ce qu'il faut savoir avant Lille - AS Monaco ce vendredi

LE MATCH

Depuis le retour de Léonardo Jardim, l'AS Monaco a repris des couleurs. Sur les six dernières rencontres, les Rouge et Blanc restent sur trois victoires et trois matchs nuls. Mais il n'empêche que les Monégasques restent aux portes de la relégation avec une 17e place au classement et seulement 27 points.

Si les Lillois sont assurés de rester les dauphins de la L1, et ce, quelle que soit l'issue de la rencontre, les hommes de Léonardo Jardim, quant à eux, doivent impérativement gagner pour sortir un peu plus la tête de l'eau et rattraper la moitié de saison chaotique qu'ils ont vécu.

Ce match restera sans nul doute l'une des plus belles affiches de ce week-end, puisque les deux équipes comptent dans leur rang, des joueurs de talent.

sans Falcao ni fabregas

L'AS Monaco sera toutefois privé de Falcao et Badiashile, suspendus, et de Fabregas, qui est blessé.

Georges-Kévin Nkoudou et Jordi Mboula ont repris avec le groupe l’entraînement mais ne seront pas aptes. D’après le communiqué médical: "Willem Geubbels est en soins; Pietro Pellegri est en soins et en réathlétisation spécifique".

Les compositions probables