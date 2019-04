Tout ce qu'il faut savoir avant le match Stade Rennais - OGC Nice

le match

À sept journées de la fin, le Gym est toujours en course pour l’Europe.

Avec ses victoires contre Dijon et Montpellier, à chaque fois 1-0 puisqu’il ne sait pas faire autrement, il a redonné le sourire et l’appétit à Patrick Vieira qui a peut-être enfin trouvé une pointe avec le jeune Lamine Diaby-Fadiga.

En face, Rennes n’est pas encore largué de cette course de tortues pour l’Europe. Il n’a plus le droit à l’erreur, mais retrouvera les folles soirées du jeudi soir s’il remporte la Coupe de France (27 avril contre le PSG).

Avec Atal, sans cyprien

Avec le retour d’Atal, dont les blessures musculaires freinent la progression mais aussi les gros clubs dans l’optique d’un transfert, le Gym récupère un atout de plus, et non des moindres dans la dernière ligne droite.

les compos probables