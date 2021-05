Tout ce qu'il faut savoir avant le match Reims - AS Monaco

La phrase

"Monaco est tout simplement l’équipe qui a le plus progressé cette saison. Sur la dimension physique, athlétique mais aussi sur les phases arrêtées, l’ASM est redoutable. Elle use ses adversaires et vient souvent conclure en deuxième période. À l’aller, on avait réussi à trouver de la latitude mais en cette fin de saison, ils ne laissent plus rien passer."

De David Guion, entraîneur de Reims. L’aller s’était soldé sur un nul 2-2.