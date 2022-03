Tout ce qu'il faut savoir avant le match OM-Monaco

Il y a un mois quasiment jour pour jour, l’AS Monaco rejoignait le dernier carré de la Coupe de France, grâce à un troisième succès consécutif (2-0 contre Amiens), peu après avoir planté quatre buts à Lens (2-4) et offert une très belle prestation contre Lyon (2-0). Puis, tout s’est enrayé. Deux nuls contre des mal classés (Lorient 0-0 et Bordeaux

1-1), une défaite à domicile contre Reims (1-2), et enfin l’élimination en demi-finale de Coupe de France à Nantes (2-2, 2-4 tab). Quatre matchs sans victoire, voilà une série bien fâcheuse, surtout quand on est candidat déclaré au podium.

Une spirale qui n’inquiète pas forcément Philippe Clement, rassuré par le jeu développé par ses hommes. "Nous avons manqué de réussite dans ces résultats. Sur nos quatre derniers matchs, nous avons eu une plus grande possession et plus d’occasions que nos adversaires. On aurait pu remporter 9 points en championnat et nous qualifier pour la finale de la Coupe. Si les joueurs gardent le même enthousiasme, la même envie, on va récolter les fruits. Je suis certain de ça".

Il ne faut pas être frustré

Le Belge plaide pour des circonstances atténuantes, en développant plusieurs arguments. "Nous avons eu deux buts contre notre camp (Volland contre Reims et Sidibé à Nantes), ce qui est exceptionnel, deux cartons rouges (Tchouaméni à Bordeaux, Jean Lucas contre Reims)..."​

Sur ces dernières semaines, la réussite a clairement quitté les rangs monégasques, mais la malchance ne peut pas être l’unique raison de ces contre-performances. Clement en convient. "Le contenu était meilleur que les résultats, mais je ne dis pas que tout était parfait. Mentalement, il ne faut pas être frustré, quand les choses ne sont pas avec nous. Par exemple, Jean Lucas prend un deuxième carton jaune mérité, sur une action de frustration, alors qu’il était bien dans le match et que tout le monde était bien. Il y a beaucoup de jeunes dans le vestiaire, mais les joueurs doivent gérer ces situations. Sinon avec la frustration, tu perds tes qualités et ce n’est pas bien pour l’équipe".​

Les hommes de Clement vont devoir vite intégrer ces principes. Sinon la Coupe d’Europe risque de se jouer sans eux la saison prochaine. Même s’il reste un tiers du championnat, ce derby de la Méditerranée ressemble quand même à une dernière occasion de revenir sur un adversaire direct, qui possède neuf points de plus au classement. "Il restera encore 33 points à prendre après ce match, a voulu dédramatiser Clement. On s’attend à un match difficile, ils sont deuxièmes, ont remporté le premier match à Monaco 0-2, mais on doit faire le maximum pour prendre les trois points. C’est un grand défi, mais je sens que tout le monde a beaucoup d’envie pour le faire et retourner la chance de notre côté".

Cette fameuse chance ou malchance, qui ne pourra plus être avancée si elle devait se poursuivre...

Les compos probables