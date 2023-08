Tout ce qu'il faut savoir avant le match OGC Nice-Lille, qui marque la reprise de la Ligue 1 vendredi

Précisions concernant l’arrêté préfectoral

Comme chaque saison, la Préfecture des Alpes Maritimes a pris un arrêté interdisant le port, le transport, la détention et l’usage de fusées, artifices et d’engins pyrotechniques dans les zones visées. Également, la consommation d’alcool sur la voie publique, la vente à emporter et le transport de boisson alcoolisées dans les zones décrites aux abords du stade, deux heures avant et après match.

Ledit arrêté ne concerne pas le stade et le parvis, pour lesquels l’autorisation de vente et de consommation d’alcool est conditionnée à l’octroi d’une autorisation donnée à l’OGC Nice, par la Ville de Nice et la Préfecture des Alpes-Maritimes. L’OGC Nice en fait la demande avant chaque rencontre et l’accord a été donné par les autorités pour le match de ce vendredi.

Claude Puel à l’honneur

Claude Puel sera mis à l’honneur ce vendredi. Entraîneur de l’OGC Nice entre 2012 et 2016, "le bâtisseur" a permis aux Aiglons de franchir un palier important dans leur évolution, tout en plaçant le club en Europe à deux reprises, en 2012-13 et en 2015-16. À la tête du LOSC de 2002 à 2008, le technicien de 62 ans ira à la rencontre des supporters du Gym au Musée National du Sport, à 19h30, avant de recevoir le trophée de l’Ancien Aiglon sur la pelouse, à quelques minutes du coup d’envoi.

En pensant à "El Potro" Dominguez

La rencontre sera dédiée à la mémoire de Jorge Dominguez, immense buteur argentin du Gym, dont le club a eu la tristesse d’apprendre la disparition à la fin du mois de juillet. Grand artisan de la montée en première division en 1985, "El Potro" ("le Poulain" en espagnol) a inscrit 45 réalisations en 70 matchs avec les Aiglons, entre 1984 et 1986. Il nous a quittés à l’âge de 64 ans. Un livre de condoléances sera à disposition des supporters sur le stand "La Grande Histoire du Gym", sur le parvis (côté Nord) et sera ensuite remis à sa famille. Une minute de recueillement sera respectée avant le coup d’envoi de la rencontre.

Hommage à Anthony Valenti

Anthony Valenti n’avait que 21 ans. Il était un supporter inconditionnel de l’OGC Nice et ne manquait jamais une rencontre des rouge et noir. Anthony aurait évidemment été présent à l’Allianz Riviera lors de cette ouverture du championnat face à Lille. Hélas, il nous a quittés brutalement le jeudi 3 août. Un hommage lui sera rendu

L’effectif présenté à la Villa Masséna

L’effectif professionnel de l’OGC Nice sera présenté à la Villa Masséna, le mercredi 16 août. Cette tradition, qui reprend vie pour la première fois depuis 2013, sera destinée aux abonnés ainsi qu’aux partenaires du club.

Nouvelle collecte de sang rouge et noir

L’OGC Nice et l’Établissement Français du Sang (EFS) organisent une grande collecte de sang Rouge et Noir du lundi 14 au samedi 19 août. Les besoins ne faiblissent pas et la période estivale est marquée par une diminution de la fréquentation des collectes de sang. Un maillot dédicacé, des places pour Nice-Lyon, des ballons dédicacés et écharpes du Gym sont à gagner. Rendez-vous à la Maison du don, 3 rue Galléan, du lundi au samedi de 9h30 à 16h30, toutes les informations sur ogcnice.com.

Tribune citoyenne, saison 5

La "Tribune citoyenne" est prolongée pour la saison 2023/2024! Ce carré de 200 places au cœur de la tribune Garibaldi continuera d’offrir des moments de bonheur et de ferveur aux associations et aux personnes dans le besoin. La Tribune Citoyenne est soutenue par le Fonds de Dotation et des entreprises azuréennes désireuses de contribuer aux actions caritatives du Gym, dont elles sont les premières supportrices.

Les Restos du Cœur toujours présents

Quatre points de collecte des Restos du Cœur attendront de nouveau les supporters niçois à l’Allianz Riviera, et ce dès l’ouverture du parvis, aux pieds des escaliers sud, nord et ouest.

Aucune souscription d’abonnement ne sera possible aux guichets du stade

La procédure d’abonnement sera interrompue, en ligne et en physique, à partir de 12h jusqu’à la fin du match. Si vous avez opté pour la carte physique, il sera possible de la récupérer le soir du match au Salon des abonnés, en anticipant sa venue à l’Allianz Riviera.