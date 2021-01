Tout ce qu'il faut savoir avant le match Nantes - AS Monaco

Le match

Difficile de changer une équipe qui gagne. Niko Kovac est un homme pragmatique et évite de détruire ce qui marche.

Son équipe enchaîne les victoires (quatre de suite) et, sauf blessure, il aligne quasiment le même onze à chaque match.

À Nantes, les conférences de presse sont une torture en ce moment, les mots ceux de l’inquiétude et du doute: "état d’urgence", "crise", "peur". Bref, le trouillomètre est à zéro chez le 17e de L1 qui n’a plus gagné depuis douze matchs (pire série de son histoire).

Match Golovin - Diatta à Monaco, sans Mehdi Abeid à Nantes

Qui pour occuper le couloir droit, ce dimanche soir à Nantes? Aguilar suspendu, Gelson opéré du genou mardi, deux hommes sont en balance pour le poste: Golovin et Diatta.

Si l’on se fie aux conférences de presse de Niko Kovac, le Sénégalais aurait la faveur des pronostics.

Quand le Russe est encore en convalescence (il a joué 45 minutes pour la première fois depuis août, samedi contre l’OM), Diatta est en pleine possession de ses moyens. Arrivé de Bruges au mercato, il a réalisé une belle entrée contre Marseille.

Kovac apprécie sa force de percussion mais aussi son sens du collectif et son goût pour les tâches défensives. Un vrai plus qui pourrait lui valoir une première titularisation en rouge et blanc.

Du côté de Nantes, le club a perdu Abeid cette semaine. Le milieu a été transféré à Al Nasr (Emirats). Ce départ oblige Domenech à innover, ce qui ne l’enchante guère. Pour suppléer Abeid, Louza devrait évoluer dans l’entrejeu.

Les compos probables